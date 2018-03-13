賴岸璋爭取彰化市長失利 妻子李寶銀拚選縣議員

2018-03-13 13:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣議員賴岸璋爭取彰化市長提名失利後，在支持者大力支持賴岸璋的妻子李寶銀參選第一選區（彰化區）縣議員下，賴岸璋今天在個人臉書更換封面相片，換上夫妻倆與立委黃秀芳的合照，強調延續服務，李寶銀確定爭取民進黨彰化區縣議員提名！

賴岸璋表示，妻子李寶銀爭取黨內初選看板明天就會掛上，他從政21年，妻子也是助選大將，處理民眾陳情案件，對於選民的勸進，夫妻倆考慮、掙扎很久，因為不捨支持者的力挺，基於「延續服務」考量下決定爭取黨內彰化區縣議員提名，同時幫助縣長魏明谷年底大選。

李寶銀指出，在大家鼓勵下決定爭取黨內提名，她一直以來都協助民眾陳情案件，有多年服務選民的經驗，希望選民能夠支持她，讓她有機會向前衝。

除了李寶銀以外，民進黨彰化縣黨部執行委員劉玲惠也有意願爭取彰化區縣議員黨內提名，劉玲惠強調，彰化區縣議員必須提名1席女性，她也將會登記參選，遵照黨的機制爭取提名。

根據民進黨彰化縣下屆縣議員提名原則，彰化區將提名6席，但至少1席是女性，由於第1次登記作業，彰化區登記6人全是男性，經由民調結果，由彰化市民代表莊陞漢、前縣議員林維浩、花壇鄉長李成濟、前彰化市民代表葉孟家、彰化市民代表楊富鈞等5人出線。

民進黨彰化縣黨部主委黃振彥表示，第二次登記作業時間為3月19日至21日，彰化區縣議員將開放女性辦理登記，如果超過1人登記，將先進行協調，至於人選出線辦法，將在協調時進行討論。