酷酷嫂屢傳被拱戰柯P 這次再加碼「沒說不」

媒體報導，國民黨基層出現支持前總統夫人周美青出馬參選台北市長的聲浪，傳聞更指周美青並未排斥。（資料照）

2018-03-13 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕年底台北市長選舉，國民黨目前有多人表態爭取提名，藍營明天14日至16日辦理領表登記，參選人可望明朗化。媒體報導，國民黨內對參選人爆炸，卻對沒有超級戰將感到憂慮，現在基層出現支持前總統夫人周美青出馬的聲浪，傳聞更指周美青並未排斥。

北市議員陳重文年前對於國民黨台北市長人選指出，若周美青出征，選戰必有好戲可看。《鏡傳媒》報導，有「親馬人士」透露，陳重文這番提議，證明立委蔣萬安宣布不選後，國民黨在北市仍未出現能扛得動選情的人，並指出，只有「馬英九因素」能夠影響周美青參選，馬目前面臨三中交易案可能隨時被起訴，就是周美青是否表態的變數，就有人以馬英九被起訴，勸進周美青參選，意外獲得周不排斥的回應。

親馬人士指出，就如2007年馬英九因特別費案遭起訴，即辭去國民黨主席，並宣布參選總統證明清白。馬英九卸任後官司纏身，也開始想扭轉孤軍作戰的處境，鼓勵子弟兵參選市議員，周美青若參選北市長，能栽培年輕議員，還能搶回首都執政權，證明馬的清白。

對此，馬辦發言人徐巧芯表示，馬辦未處理周美青相關的事務，不了解狀況。