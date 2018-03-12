AIT暗諷習稱帝？「任期限制非常必要」

2018-03-12 20:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國修憲廢除國家主席任期限制，使中國國家主席習近平「登基」，引起全球矚目。美國在台協會（AIT）今天更新官方臉書，引述一篇談論總統任期限制的文章並指出，即使非常喜愛一位總統，「我們認為任期限制非常必要」。

中國全國人大昨以2958票贊成、2票反對、3票棄權，通過修憲案，正式刪除中國憲法中國家正副主席連任不得超過兩屆的規定，此修憲使習近平可無限連任、終生執政。

美國國務院日前對此事的回應為，美國密切關注中國所發生的事情，及中共打算取消國家主席任期限制所帶來的外部反響。美國國務院發言人諾爾特也強調，強而有力的機制比領導人個人更為重要，推動人權與民主治理是美國外交政策的核心，因為這是穩定、安全和運作良好之社會的核心基礎。

AIT今天晚間更新官方臉書，引述一篇談論總統任期限制的文章並以和民眾互動的語調說，「即使你非常喜愛一位總統，願意支持、延長他\她的任期，但我們認為任期限制非常必要，你同意嗎？」似是在回應近來熱門的中國修憲議題。

該篇文章中敘述任期限制的必要性，也提到多數美國人支持保留任期限制，而即使相關法規限制是從1951年開始訂定，自美國國父喬治‧華盛頓以降，美國總統便不曾在任超過八年。文章也舉南非前總統曼德拉為例，雖然公眾強烈支持曼德拉續任，曼德拉仍堅守承諾，不戀棧權位，僅當一任總統便急流勇退。