總統府：吳敦義迄未申請赴中 政黨應不分朝野團結對外

2018-03-12 16:36

〔記者蘇永耀／台北報導〕國民黨方面聲稱黨主席吳敦義擬規劃赴中出席國共論壇，由於曾任副總統的吳要出境須向原機關提出申請，對此，總統府發言人黃重諺今日說，府方至今沒有接獲相關申請，但他也指出，台灣政黨應不分朝野對外團結一致。

國共論壇向來被外界視為中國拉攏藍營勢力，並分化台灣內部的作法。

黃重諺今日在例行記者會上提醒，國民黨是一個人民團體，兩岸民間的正常往來與交流，應該被正面看待。但政府也要再次重申，兩岸雙方應該進行良性、不預設政治前提、有意義的對話跟交流，這對兩岸人民之間相互了解的增進，才有正面的幫助；雙方也應該共同致力兩岸關係的和平穩定發展。

黃重諺並說，在兩岸關係的處理上，我們認為台灣所有的政黨都應秉持「對內良性競爭，對外團結一致」的基本原則，不分朝野，跟台灣人民站在一起，全力支持由政府主導的兩岸關係；任何涉及公權力的兩岸事務，都必須由兩岸政府溝通務實解決，以確保國民的福祉。

至於吳敦義或國民黨方面是否已向總統府申請赴中許可？黃重諺說，總統府目前並沒有接獲吳前副總統相關的申請。至於卸任涉密管制人員的出境申請，總統府會依照國家機密保護法，以及「總統府辦理涉及國家機密管制人員出境管制規定」來辦理相關的審核。

按照現行法律規定，目前總統府涉密管制人員的出境申請，都依「國家機密保護法」、「總統府辦理涉及國家機密人員出境管制作業規定」辦理，府方在接獲相關申請時，會就這項申請的訪問地點、當事人涉、守密程度與機密保護的相關風險，例如申請人的安全等等，是否都在可以保障的範圍內，來做整體的評估和准駁。