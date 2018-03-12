爭取增1席立委 新竹縣公布選區劃分

新竹縣選委會主委邱鏡淳（中）指示，所有對下屆立委選區劃分的「異聲」都納入記錄。（記者黃美珠攝）

2018-03-12 13:17

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣選舉委員會今天公布新竹縣第10屆立委選區劃分建議案，初步依照地理環境、人口、面積、行政區域、都市化程度等，把竹北、新豐、湖口劃分為第1選區，竹東等其他10個鄉鎮劃為第2選區。

今天縣選委會正式公布且舉辦公聽會徵詢各方意見，準備彙整定案後於本月底前提報中選會，再由中選會彙整全台各縣市的資料，一起於5月底前送入立法院審議，最慢今年12月底必須由立院敲定。

這場公聽會，中選會選務處處長高美莉到場聽取地方心聲。

新竹縣議會各黨派議員踴躍出席外，國、民、民國、以及時代力量等政黨，也派出在竹縣的地方黨工到場討論。

大家不分黨派均口徑一致力爭2020年新竹縣的立委必須增加1席，至於選區的劃分上，除了民國黨、和民進黨縣議員葉芬英助理張木海有其他想法，大家原則上也都認同縣選委會公布的版本。

民國黨主席徐欣瑩特助陳彥君說，根據縣選委會所提的選區劃分版本，如果從人口數看2區人口相差有近10萬人。他們建議新竹縣下屆立委的選區劃分，或可把竹北市民代表4個選區中，包含十興、鹿場以東10個里的第1選區，因為鄰近竹東、生活圈也多在竹東，而把這區劃為下屆立委的第2選區。

至於竹北市代第2～4選區則跟新豐、湖口、新埔一起合併為第1選區。這樣2區的人口數會必較平均，2區的劃分也較吻合各自選民的生活圈模式。

但是民國黨的建議立刻被國民黨縣議員羅吉祥和民進黨新竹縣黨部執行長彭作仁反對。

他們都認為選區劃分除了盡量求人口平均，也要考慮範圍和行政區納入考量，如果把行政區域切開，會造成選務很多的困擾和壓力。

時代力量新竹黨部執行長劉家維則說，他們基本上都支持縣選委會的規劃，但民國黨的提議，縣選委會也應該納入通盤考量。

張木海則從土地面積來看，認為縣選委會的劃分法會讓第2選區的立委「跑死」。

國民黨縣議員彭余美玲則說，只要是新竹縣的立委都應該要服務鄉親，選舉雖有選區之別，但是服務不應該有選區之別。

新竹縣選委會主委邱鏡淳指示，把上述不同的意見統統都列入記錄、納入參考。

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