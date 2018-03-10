出席馬術治療課程開訓 陳其邁：以後每年都會來

2018-03-10 17:35

〔記者洪定宏／高雄報導〕才剛在民進黨高雄市長初選贏得壓倒性勝利的立委陳其邁，今天出席八卦寮文教基金會主辦的馬術治療關懷兒童課程開訓典禮；他強調，「我去年來，今年我特別又來，我相信我以後每年都會來，因為對我來講意義重大」。

陳其邁分享他15年來騎馬的經驗指出，在馬背上想的唯一事情是「不要摔下馬」，騎10分鐘等於按摩10萬次，腰酸背痛之後全身舒暢。

他也以醫師身分強調，歐洲以騎馬治療自閉症已有百年歷史，許多研究顯示馬術治療確實對某些疾病有效，且愈早接受治療效果愈好。

陳其邁感謝八卦寮基金會至今已推動了15年，相信還會有16年、17年、18年，但政府資源有限，希望能有更多人像基金會董事長余政憲一樣，結合企業界努力推動，也為小朋友及家長加油打氣。

八卦寮基金會董事長余政憲表示，每年涉及馬場與騎師，以及治療師與志工招募等等，活動經費約60萬元，卻只能服務12名小朋友，所以非常感謝企業界好友幫忙，讓他能從2004年開始推動馬術治療，協助弱勢中的弱勢小朋友接受治療。

這次參與課程的12名身心障礙小朋友，分別為腦性麻痺7人、發展遲緩3人、罕見疾病2人，他們將接受為期3個月共12堂的課程，有治療師、領馬員陪騎員協助，進行期末與追蹤成效評估，讓家長了解小朋友進步的狀況。