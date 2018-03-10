李登輝：中國讓利 台灣民主恐成中國法統復辟溫床

前總統李登輝今致詞時表示，中國用讓利政策，掏空台灣人才與經濟競爭力，是台灣需要面對的迫切危機。（記者朱沛雄攝）

2018-03-10 16:57

〔記者彭琬馨／台北報導〕前總統李登輝今致詞時表示，中國用讓利政策，掏空台灣人才與經濟競爭力，是台灣需要面對的迫切危機；李登輝說，老百姓享受民主自由的當下，若經濟體漸漸失去自主權、發展性，台灣的民主體制反而會變成中國法統復辟的溫床，這情況讓人非常擔心。

李登輝今下午出席台灣聯合國協進會致詞時，以一貫的台語進行演講。他指出，現今中國在世界各地用投資收買的方式，封殺台灣國際出路，企圖將台灣問題變成中國的內政問題，阻擋外國與台灣互動往來。

李登輝說，中國除以國際封殺手段對付台灣，也在台灣刻意栽培統派人士、黑道團體，利用他們激發統獨對立、破壞社會秩序；李登輝表示， 任何台灣的國家領導人，放任或是製造統獨對立，都是極不負責任的行為。

李登輝呼籲，台灣務必要從虛幻的大中國思想跳脫出來，其結果就是，擁有主體性的「台灣認同」這種新典範自然浮現。在這個新的基礎上，反民主的大中國法統思想，在台灣即失去市場。

李登輝強調，不要用先來後到台灣的年代，當作是不是台灣人的判斷標準。新時代台灣人的定義標準很明確，就是愛台灣這塊土地的人、以台灣為優先的人、認同民主台灣價值的人，就是新時代的台灣人，未來要能夠以台灣之名而「存在」，才是唯一重點。

李登輝表示， 將「生為台灣人的悲哀」轉換為「生為台灣人的幸福」，是他的人生目標，因此自己雖已高齡九十六歲，在人生過程上經過了各式各樣的路程，在政治上，擔任重要的職位，在學術上也得到幾個榮譽博士，對自己、對國家已經有所交代。但為了要讓台灣成為一個偉大的國家，在世界舞台奉獻付出，他願意跟大家繼續奮鬥。