獨家》總統府維安再強化 一撒網制伏歹徒！

國安局特勤中心2015年曾展示「網槍」，能有效制伏歹徒。（資料照）

2018-03-10 10:19

〔記者羅添斌／台北報導〕為了強化總統府府區警衛安全，防止有心人士攜械攻擊衛哨人員、侵入總統府內，資深政府官員今天透露，總統府憲兵除了槍械之外，還新增配備非致命性裝備「網槍」，若遇有歹徒攻擊時，就可利用「網槍」罩住或是絆倒對方，必要時可以進一步施以電擊，癱軟對方的攻擊行為。

官員表示，總統府在去年遭到民間人士攜械侵擾後，除了立即調整府後區西大門應變兵力，根據相關單位的建議，已讓總統府憲兵衛哨配置「手持式捕捉器」，也就是俗稱「網槍」的非致命性防護裝備，可以讓總統府後方應變兵力於第一時間運用應變，可有效迅速應變處理。

官員說，這款「手持式捕捉器」為國產裝備，一般狀況下可繫於衛哨人員的腰際，遇有緊急狀況時，就可立即拿出使用；能夠在距離約8公尺、3公尺乘3公尺的範圍內使用，網槍在對準歹徒使用時，可發射出捕捉網罩住對方，或是讓他絆倒減緩攻擊行為，必要時則可施以電擊，但仍屬非致命的防護裝備。

他表示，2016總統大選期間，配屬各候選人的維安特勤編組人員就首次配備類似的裝備，維安特勤編組人員於2015年11月結訓典禮時，也曾公開展示這款「網槍」的性能。手持式捕捉器是由國防部軍備局205廠所生產，當時共計採購30組。

至於總統府衛哨人員目前所使用的「手持式捕捉器」，是否也是向軍方205廠採購，相關人士則不做評論。