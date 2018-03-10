韓國瑜語出驚人 稱高雄有機會55波

2018-03-10 09:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨確定由陳其邁上陣，角逐下屆高雄市長，但國民黨人選仍混沌不明，被視為熱門人選的國民黨高雄市黨部主委韓國瑜，昨晚與電視談話節目連線時，語出驚人表示，「國民黨如果推出一個不錯的人，有機會55波」。

韓國瑜昨晚接受年代電視台「新聞面對面」電話連線，對於要不要參選高雄市長？他強調，首先是高雄鄉親怎麼看他；其次是資源問題，大軍未動、糧草先行，但錢多有錢多的打法，沒錢也有沒錢的打法。

第三是如果他這時宣布要參選，主委職務須請假，拍拍屁股走了，把迫在眉睫的議員與里長提名拋到九霄雲外，這成何體統？

最後是家家有本難念的經，是家裡的問題，不適合在公眾場合講。

韓國瑜強調，「高雄是相對艱困選區，但叫窮、哭喊都不會讓人感動」，因為這是國民黨的家務事，與市民沒關係，只有把理想投射出去，才會讓人感動。

主持人謝震武問說，南台灣是國民黨的艱困選區，艱困選區應有艱困選區的打法，民進黨在新北可以這樣，國民黨不行嗎？

韓國瑜贊同謝的說法，認為應大聲疾呼。他說，現在雖然要人沒人、要錢沒錢，但最大關鍵是民心思變，高雄經濟蕭條，如果高雄民眾覺醒，開始覺得經濟掛帥，不要太泛政治化，而國民黨又推出一個不錯的人，他評估高雄有機會55波。

但此說法受到現場名嘴的質疑，徐嶔煌說，2006年陳菊贏1千多票，到2014年大勝45萬多票，中間落差愈來愈大，韓國瑜說有可能變成55波，不曉得依據在哪裡？

對於何時宣布是否參選高雄市長？韓國瑜表示拖拖拉拉不是他的個性，有決定後會盡快公布。

據了解，國民黨高雄市議員提名及初選作業，約在4月到5月上旬全部完成，若依照韓國瑜「不能拍拍屁股走人」的說法，可能得等到4或5月才會宣布。