黨產會告發辜嚴母女 涉毀損政治檔案、侵占、背信4罪

2018-03-09 14:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會170箱檔案及資料被辜家以碎紙機全碎掉，行政院黨產會今日下午2點至台北地檢署正式告發婦聯會前主委辜嚴倬雲、雲朗集團董事長辜懷如、辜家劉姓助理3人毀損政治檔案，及涉犯「刑法」侵占罪、背信罪、毀損他人文書罪嫌，此為「促轉條例」立法後，首起涉及毀損政治檔案的刑事案件。

為保全婦聯會內涉及我國轉型正義歷史真相的政治檔案，黨產會在今年2月7日起陸續約詢婦聯會員工、司機、辜懷如等人。

黨產會調查發現，婦聯會員工在106年5月中旬，基於辜嚴倬雲的指示，將該會95年前帳冊、檔案等會務資料，依據不同處室分門別類，並加以裝箱標示搬至台北市德惠街的台泥大樓倉庫，交由辜嚴倬雲、辜懷如保管。

黨產會指出，去年11月底至同年12月初，經辜懷如指示其劉姓助理，自德惠街將婦聯會資料搬移至嘉新大樓內。另在辜嚴倬雲指示下，由辜懷如、劉姓助理將其銷毀。

黨產會認為，辜嚴倬雲、辜懷如雖辯稱，106年5月中旬自婦聯會運至德惠街的會務資料，皆為辜嚴倬雲私人物品，「然據本會約詢相關人等，均一致表示前開物品，包含各處室95年以前的檔案資料，共計170箱。」

黨產會強調，「辜嚴倬雲、辜懷如的主張與事實不符」，其行為涉及觸犯「刑法」業務侵占罪；而辜嚴倬雲在去年12月被內政部撤免婦聯會主委職務時，未返還其保管的帳冊、檔案等會務資料，且在未徵詢婦聯會同意下，逕自指示辜懷如銷毀相關帳冊及檔案等會務資料，實涉犯「刑法」背信罪嫌、「刑法」毀損他人文書罪嫌，及「促轉條例」第19條毀壞政治檔案罪嫌。

黨產會指出，劉姓助理因共同協助銷毀婦聯會帳冊、檔案等會務資料行為，與辜嚴倬雲、辜懷如等二人一併告發。

黨產會提及，今日依「刑事訴訟法」規定，已函文檢附告發狀及相關卷證向台北地檢署提起刑事告發，盼檢調單位查核後，依法追究，勿枉勿縱，以維法制並回應全體國人對轉型正義的期待。

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