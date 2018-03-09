侯友宜續訪新北議員 對初選「只有一個願望」

2018-03-09 13:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長參選人侯友宜今天持續拜會議員行程，走訪議員陳錦錠和前立委張慶忠，面對即將舉辦的國民黨內初選，侯友宜向基層喊話，他對初選只有一個願望，就是黨內不要分裂、國家不要分裂，這次初選一定要團結各界力量，「大家站出來往前走」，新北市才會更好。

侯友宜今天拜訪陳錦錠服務處，受到支持者熱烈歡迎，他除了回應支持者的熱情，侯友宜重申「做代誌」是他永遠不變的志業，當初受各方力挺北上打拚的鄉下小孩，現在要反過來為大家做更多，讓市民安居樂業。

侯友宜面對人生首場選戰表示，自己是選舉素人，不知道怎麼說選舉的話，大家的支持與關愛，都銘記在心，會出來選舉，就是要為台灣，為我們的國家服務，未來也會在既有的基礎上，讓新北更好。

對於今天下午在國民黨市黨部的黨內初選協調，將由競選辦公室主任謝政達代表協商，對於協商內容不會預設立場，「一切以我們的團結為目標」。至於要不要辯論，以及選舉期程是否延後，會在尊重黨的機制下，與參選人展開協調。

侯友宜先前曾表示自己覺得黨內初選不需要辯論，侯友宜今天進一步回應，自己有7年市政歷練，也代理過新北市長，完全不會擔心辯論，現在宣傳管道多元，政策說明的方式應該保持彈性。