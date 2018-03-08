協助中配栽種技術 林佳龍回訪大讚小番茄品質佳

台中市長林佳龍依約回訪外埔區吉祥無毒蔬果園農友洪恭益及曹凱寧夫婦，以了解農業局協助改善該園小番茄種植的成果。（記者歐素美攝）

2018-03-08 14:43

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長林佳龍不忘與外配有約！今日回訪外埔區吉祥無毒蔬果園農友洪恭益及曹凱寧夫婦，看見兩人種植的小蕃茄，在農業局「農業張老師」協助下，生長得枝繁葉茂、果實累累，相當高興，並大讚小番茄好吃，鼓勵民眾多多採購；曹凱寧則感謝林市長及農業局的協助，雙方相約明年再見。

吉祥無毒蔬果園採用無毒栽培方式，栽種溫室小番茄0.9公頃、香瓜約0.2公頃及網室栽培百香果約0.7公頃，透過Facebook及Line群組等口碑行銷。

去年3月因氣候異常，小番茄發生嚴重病害，收穫不佳，中國籍的曹凱寧在Line陸配群組求助，林市長在群組內得知後，不但到現場了解問題，並指示農業局透過農業講座及「農業張老師」加強輔導，經土壤改良、強化田間栽培管理輔導及生產設施改善，夫婦倆今年所種植的小番茄已結實纍纍，展現初步成果。

林佳龍今天在農業局長王俊雄、外埔區長柯宏黛及后里區長張大春等陪同下前往吉祥無毒蔬果園拜訪，洪恭益夫婦向林市長分享一年來努力的豐碩成果，林市長當場吃了好幾顆小番茄，盛讚好吃；立委洪慈庸服務處人員也到場關心。

林佳龍表示，他去年與曹凱寧相約今年來看改良成果，又收到她的留言邀約說今年「番茄紅了」，因此特別選在今天婦女節前來檢視市府協助的成果，今年小番茄的質量確實有所提升。

林佳龍說，全家人都很喜歡吃番茄，吉祥蔬果園除了無毒安心，主人一顆顆採摘更讓人感受到滿滿的愛心，因該園鄰近花博后里園區，呼籲遊客來看花博，也能多多採購好的在地農特產。

曹凱寧說，去年因天氣炎熱，溫室缺乏通風設施，致小番茄遇到熱障礙而枯萎，透過Line群組反應問題，林市長回應會帶老師到現場協助改善，還以為是有人冒充，當市長出現在果園時才相信是本人，稱讚林佳龍是位愛護市民的市長，因去年和市長約定今年再見，今年透過安裝通風設施及粉紅網室等改善措施，降溫並隔絕病蟲害，小番茄收成比去年好很多，非常感謝市長及農業局協助，

曹凱寧並當場邀約市長明年再來果園，林市長也允諾，雙方還打勾勾。