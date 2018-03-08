年底選戰怎麼打？ 傳綠營大老想推這兩人戰雙北

2018-03-08 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕2018縣市長大選即將於年底舉行，外界十分關注台北市長選情，有媒體消息指出，南部大老積極遊說文化部長鄭麗君挑戰現任台北市長柯文哲，並使用「雙北一盤局」的選戰策略，由前行政院長蘇貞昌銜命應戰，兩人聯手就可破解柯P的5％外溢效應，緊箍綠色選票，拿下雙北。

據《新頭殼》報導，針對2018縣市長大選，民進黨和獨派都希望推出人選和柯文哲拚台北市長，隨著時間越來越接近，反柯聲浪也越來越大，深綠的鐵粉除了反彈柯P屢屢吃民進黨豆腐，柯P的兩岸一家親等親中態度，也引發民進黨和獨派人物公開嗆柯「缺乏核心價值」，獨派大本營─台灣社、台灣北社等團體7日在召開記者會時就高喊：「我們不要柯文哲！」呼籲民進黨盡快提名人選。

報導指出，除了立法院副院長蔡其昌去年就曾力挺鄭麗君參戰，近半年多南部大老也持續遊說鄭麗君挑戰柯文哲。南部大老認為，如果行事跳TONE的柯P，和新北的朱家軍侯友宜聯手，民進黨不僅會失去首都，就連蘇貞昌回鍋親征新北都會鎩羽而歸，甚至引發其他縣市的骨牌效應。

南部大老指出，民進黨若無法在台北市徴召強棒出擊，柯P外溢效應恐怕會不止5％，甚至殃及2020的總統大選，坐大朱家軍，但民進黨若能推出強棒，讓鄭麗君和蘇貞昌組成雙北雙強打，自然就能破解柯P的5％外溢效應，拿下雙北，扎根2020的前哨戰，這才是政黨政治該有的思維。

  • 2018縣市長大選即將於年底舉行，外傳綠營南部大老積極遊說文化部長鄭麗君挑戰現任台北市長柯文哲。（資料照）

    2018縣市長大選即將於年底舉行，外傳綠營南部大老積極遊說文化部長鄭麗君挑戰現任台北市長柯文哲。（資料照）

  • 2018縣市長大選即將於年底舉行，據傳綠營南部大老敦請前行政院長蘇貞昌與鄭麗君聯手戰雙北。（資料照）

    2018縣市長大選即將於年底舉行，據傳綠營南部大老敦請前行政院長蘇貞昌與鄭麗君聯手戰雙北。（資料照）

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