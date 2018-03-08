年底選戰怎麼打？ 傳綠營大老想推這兩人戰雙北

2018-03-08 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕2018縣市長大選即將於年底舉行，外界十分關注台北市長選情，有媒體消息指出，南部大老積極遊說文化部長鄭麗君挑戰現任台北市長柯文哲，並使用「雙北一盤局」的選戰策略，由前行政院長蘇貞昌銜命應戰，兩人聯手就可破解柯P的5％外溢效應，緊箍綠色選票，拿下雙北。

據《新頭殼》報導，針對2018縣市長大選，民進黨和獨派都希望推出人選和柯文哲拚台北市長，隨著時間越來越接近，反柯聲浪也越來越大，深綠的鐵粉除了反彈柯P屢屢吃民進黨豆腐，柯P的兩岸一家親等親中態度，也引發民進黨和獨派人物公開嗆柯「缺乏核心價值」，獨派大本營─台灣社、台灣北社等團體7日在召開記者會時就高喊：「我們不要柯文哲！」呼籲民進黨盡快提名人選。

報導指出，除了立法院副院長蔡其昌去年就曾力挺鄭麗君參戰，近半年多南部大老也持續遊說鄭麗君挑戰柯文哲。南部大老認為，如果行事跳TONE的柯P，和新北的朱家軍侯友宜聯手，民進黨不僅會失去首都，就連蘇貞昌回鍋親征新北都會鎩羽而歸，甚至引發其他縣市的骨牌效應。

南部大老指出，民進黨若無法在台北市徴召強棒出擊，柯P外溢效應恐怕會不止5％，甚至殃及2020的總統大選，坐大朱家軍，但民進黨若能推出強棒，讓鄭麗君和蘇貞昌組成雙北雙強打，自然就能破解柯P的5％外溢效應，拿下雙北，扎根2020的前哨戰，這才是政黨政治該有的思維。