兩岸一家親？ 鄭文燦：真這樣就不會老說要武力犯台

2018-03-07 19:18

［記者許倬勛／桃園報導］中國本月初宣布31項「惠台」政策，桃園市長鄭文燦今天與《多維TW》月刊總策劃于品海共同出席論壇，分別就19大後中國經濟對台影響、市政府在兩岸交流扮演的角色等議題展開討論，鄭文燦表示，中國對台的各項措施不可過度樂觀、應理性看待，他另說：「兩岸如果真是一家親，怎麼會有不排除用武力解決台灣問題的說法？」

對於兩岸城市間交流，鄭文燦指出，中國治理國家有其效仿之處， 但是作朋友就作朋友，要友善就採取友善態度，只要態度一致就好，才不會再出現為辦論壇，還得在中國媒體面前「看著稿子、一字一句的唸」的情形。

對「作朋友」的說法，于品海好奇問鄭文燦：「那是兩岸一家親嗎？」鄭文燦隨即回答：「要真是一家親，怎麼會有不排除用武力解決台灣問題的說法？」

鄭文燦說，桃園市政府與中國的民間交流還算順暢，是中國方面設下的障礙比較多，他以中國對台的觀光旅遊為例，釋出泛藍8縣市利多的措施，就是政治掛帥的差異交流，畢竟藍營8縣市中也有綠色選民，很難認同這樣的作法。

針對中國對台的「31項惠台措施」，鄭文燦說，其背後意涵代表習近平放棄利用藍色代理人來爭取台灣民心的作法，也代表中共放棄與國民黨結盟為主要對台統戰的手法。