南市第10屆立委新增1席 永康選區機會大

2018-03-06 08:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市第10屆立委選舉應選名額將由現行5席增至6席，南市選舉委員會研擬新版選舉區劃分方案，南市人口數逾23萬最多的永康區，與新市、新化區合併成1個新選區，人口次多的東區則「分2半」，分別併至南區及南關線區域，但是尚待公聽會彙整各界意見，3月底提報中央選舉委員會審議。

新版方案中，第1選舉區是劃出官田區，保留原第1選舉區的多數行政區；第2選舉區是劃出新市區、新化區，劃入官田區，保留原第2選舉區的多數行政區；第3選舉區是劃出中西區，保留原第3選舉區的安南區與北區。

第4選舉區為新增選區，將原第2選舉區的新市、新化區與原第5選舉區的永康區劃併1區；第5選區是安平區、中西區、南區及東區成大里等26里；第6選區為仁德、 歸仁、關廟、龍崎區及中華東路以東的東區後甲里等19里。

南市選委會表示，援用中央選舉委員會訂頒劃分原則，每1選舉區人口數與應選名額除人口數的平均數，相差以不超過百分之15，並依南市106年11月底區域人口數187萬8747人為準作估算，產生1名區域立委的平均人口數為 31萬3125人，以符合票票等值精神，微幅調整儘量使原選舉區保有主要部分。

南市選委會將於今天舉辦公聽會，3月中旬提報委員會議討論，3月底前提報中央選舉委員會，中選會5月底前送立法院同意後，2020年第10屆立委選舉開始實施。