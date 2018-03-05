輔大生慈湖陵寢潑漆遭拘提 學生會聲援 校方也說話了

2018-03-05 18:20

〔記者陳心瑜／新北報導〕自由台灣黨成員二二八當天到桃園慈湖蔣介石靈柩潑漆抗議，今天早上陸續遭桃園大溪警分局拘提。其中一名成員是輔仁大學4年級學生羅宜，輔仁大學學生會、學生議會十多名成員也在校內召開記者會聲援，「保護我們的同學，也希望停止網路霸凌」並喊口號「支持言論自由、落行轉型正義」。輔仁大學則發聲明回應「任何學生個人或學生自治組織的言行，不代表輔大全體師生和學校的立場，學校尊重自由但需遵守法治」。

桃園慈湖蔣中正陵寢在二二八當天遭台灣大學張閔喬、輔仁大學羅宜和世新大學郭潤庭等學生潑紅漆抗議，輔大學生會會長陳孝賢以輔大學生會臉書發文聲援，臉書湧入大批反對立場民眾，質疑學生潑漆抗議行為不當。

陳孝賢說，羅宜是輔大學生、也是學生會學權部長，而羅宜在潑漆事件後，人身自由甚至是家人都受到威脅，學生會應該義無反顧站出來聲援。

陳孝賢表示，二二八之後，輔大學生會粉絲專頁陸續張貼聲援潑漆事件的發文，但粉絲頁、慈湖潑漆事件聲明三日開始遭惡意檢舉遭下架，粉絲頁也一度因此被關閉，他說，學生會對此表示相當遺憾，「我們並不會刪文，未來亦不會。我們將堅持自己立場」。

陳孝賢說羅宜最近受到網友霸凌，家庭背景、讀過的學校遭到肉搜，甚至留言恐嚇「你的家人要小心」，學生會認為，潑漆行為屬於言論自由保障範疇，就像蔣中正的行為應被檢視，外界也可以討論潑漆方式是否恰當，但不應就此對羅宜本人做出恐嚇行為。

輔大校方發聲明指出，輔仁大學是高等教育機構，教導學生理性包容、自由開放、尊重法治，對任何政治理念皆保持中立。任何學生個人或學生自治組織的言行，不代表輔大全體師生和學校的立場。輔大有責任保護學生的人身安全及受教權，學校尊重自由但需遵守法治，維護校園整體優良的學習環境，是輔大一貫的立場。

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