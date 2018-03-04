激戰！民進黨嘉縣、南市、高市初選 明起電話民調定勝負

民進黨台南市長初選2月26日舉辦最後一場電視政見發表會，會後6位參選人相互握手展現風度；最快5日就會由黨中央進行民調一決勝負。由左至右分別為：顏純左、黃偉哲、李俊毅、葉宜津、陳亭妃、王定宇。（記者蔡文居翻攝）

2018-03-04 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨民調中心明（5）日起，將針對嘉義縣長、台南市長及高雄市長進行提名初選的民意調查，預計在民調隔天統計結果出爐後定出提名名單，14日由民進黨中央執行委員會公告。

民進黨將在5日至7日每天早上抽出1縣市，當晚對該縣市進行電話民調，民進黨組織推廣部主任李政毅指出，民調最晚不超過晚間10時30分，屆時若無法完成預定訪問的數量，就要隔天再做。

民進黨台南市長6位提名初選候選人包括立法委員葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃、前台南市副市長顏純左與前民進黨副秘書長李俊毅。

高雄市長提名初選候選人有民進黨籍立委陳其邁、管碧玲、林岱樺及趙天麟等4位。

嘉義縣長提名初選則有2人競爭，分別是嘉義縣議會議長張明達和前行政院農業委員會副主任委員翁章梁。

黨中央規劃，待電話民調完成後，隔日會由黨中央和參選人共同見證民調結果。民調結果出爐後，黨中央會對外公布，14日由中執會公告提名名單。