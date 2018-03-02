美通過「台灣旅行法」 前國安會秘書長潑冷水：只是暫時刺激中國

2018-03-02 09:39

〔記者施曉光／台北報導〕美國參議院通過「台灣旅行法」，各界解讀台美關係一大突破，未來台、美高層可能互訪，但馬政府時代的前國安會秘書長蘇起今早接受廣播節目專訪時潑了一盆冷水，他認為該法對台美關係突破改善有限，因為這部法律只是美國國會意見，而且是美方的「台灣牌」，暫時刺激中國，最後會「見好就收」。

蘇起並強調，「台灣旅行法」中的用詞只是「ｓｈｏｕｌｄ」（建議、勸告性質的「應該」），而非「ｓｈａｌｌ」（強制性承擔法律義務的「應該」），文字中沒有提到美國華府，而且對於台灣政府官員赴美只是使用「ｅｎｔｅｒ」（進入），而非「ｖｉｓｉｔ」（訪問）。

他還說，過去台灣現任官員都有赴美前例，前總統李登輝曾經訪問康乃爾大學，美國官員也有來過台灣，雖然都非高層次的政務官，但在馬政府時代就已經有相當於司長層級的助理國務卿來台，未來美方訪台官員如果層級沒有高於助理國務卿，「馬英九時代已經有了，沒有什麼了不起。」

蘇起並認為，有中國「經濟國師」之稱的中共中央政治局委員劉鶴目前正在美國訪問，「台灣旅行法」等於是給美國總統川普一個很好的籌碼，就看美、中雙方如何交換。

他說，未來美方會把來台官員層次提到很高的可能性不高，因為如果美國拿台灣刺激中國，中國的反彈會非常大，美方應該只是暫時刺激中國，最後會「見好就收」。

對於傳出美國在台協會（ＡＩＴ）新大樓將啟用，傳出美方可能派出高層級官員來台，蘇起分析，這當然也算是「台灣牌」，但他懷疑美國派來的人員層級會有多高，「維持過去的水準就已經不錯了」。

至於美國軍艦是否訪問台灣的問題，蘇起認為，其實美國更重視的是軍艦能否到上海、香港，因為美國非常重視與中國軍方的關係，以免未來一旦不小心雙方磨擦，爆發衝突，如果美國只是為了來台灣做一個「煙火秀」，「放完了就沒了，值得嗎？」