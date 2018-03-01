盧秀燕批中火「火力全開」 卓冠廷：誤導大眾視聽

2018-03-01 14:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中市長提名人盧秀燕今天再批台中火力發電廠「火力全開」，希望民眾連署反核食與反空污公民投票。中市府駁斥與事實不符，並強調中火在市府嚴審許可證展延下，已大砍24%生煤許可量，根本沒有「火力全開」可能。

國民黨推動反核食與反空污公民投票，今天舉行「護健康、顧未來—反核食反空污，1124公投作伙來」記者會，提案領銜人盧秀燕說，民進黨錯誤的能源政策，導致中火「火力全開」，殘害民眾健康，中部4縣市每天烏煙瘴氣，希望全民為呼吸正義，站出來連署。

對此，台中市政府新聞局長卓冠廷反駁說，中火在市府嚴審許可證展延下，已大砍24%生煤許可量，從2100萬公噸降為1600萬公噸，根本沒有「火力全開」的可能性。呼籲盧不要一再以錯誤資訊談論重要的空污議題，誤導大眾視聽。

他又說，即使從實際生煤用量來看，103年前市府時期，全年生煤用量高達1839萬公噸，攀上近7年來最高峰。反觀林佳龍市長上任後，推動生煤自治條例約束中火減煤，溝通與施壓並行，才讓中火願意面對空污改善問題，生煤用量自104年起連續3年下降，從104年1795萬公噸，一路降至106年的1772萬公噸。

卓冠廷強調，中火經刪減24%生煤量的許可證已於今年2月25日生效，中火必須透過增加機組停機歲休天數等措施，才能符合市府的規範。市府也會持續監督中火減煤情形，一定會要求落實。