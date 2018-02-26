勿懼中國勢力 他批蔣介石銅像不拆紀念228都是假

李文正質疑，蔣介石的銅像仍隨處可見。（記者蔡文居攝）

2018-02-26 12:42

〔記者蔡文居／台南報導〕228將屆，台南市民進黨獨派議員李文正和安平南區市議員參選人李啟維今天表示，蔣介石的政治圖騰不拆，不但是紀念228的諷刺，也沒有原則立場教育我們的下一代。

李文正、李啟維表示，台南市高中或大學的裡面，蔣介石的銅像隨處可見，中小學禮堂、活動中心的蔣介石肖像遺訓還很多、公園路的中正橋仍然顯目，校門口還屹立堂堂正正中國人，這些事情政府如果要處理其實是很簡單才對，但是政府卻放任不管。

他們表示，過去國民黨在統治就算了，如今民進黨已全面執政了，不能再有任何理由推託了，否則轉型正義、紀念228都是假的！

李文正說，越來越多的檔案證據，不管國內或國外都顯示，228事件是國民黨來到台灣之後，並沒有統治的合法性，蔣介石為了怕東窗事發，才有計畫的先下手為強，對知識份子及社會精英一網打盡，進行一場滅種滅族的大屠殺（世界三大屠殺事件之一），還有後來的清鄉、白色恐怖、戒嚴，台灣有如人間煉獄，像這種事件在外國，任何一個參與的人都要受到嚴格的審判，在台灣這些兇手不但逍遙法外，還享受榮華富貴，竟然還充斥殺人魔王蔣介石圖騰，台灣人實在有夠悲哀。

李啟維表示，避免228的再發生，最好的做法就是要徹底剷除蔣介石的圖騰，不應讓獨裁者幽靈還充斥台灣社會，不應欺善怕惡懼怕中國勢力，徹底落實道德正義勇氣，如此紀念228也才有意義。