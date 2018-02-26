駐美代表高碩泰：新政府團隊有為、有守

台北駐美代表高碩泰今天與夫人宋小芬出席大華府紀念二二八音樂會。（記者曹郁芬攝）

2018-02-26 11:04

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十五日報導〕台北駐美代表高碩泰今天表示，台灣對於國安外交高層的調整，是高層整體的佈局，為了因應國際形勢變化及國內及兩岸關係的需求，他個人認為，「這是一個非常穩健、很有前瞻性，而且有為有守的決策團隊。」

高碩泰今天與夫人宋小芬出席在馬里蘭台灣基督教長老教會舉辦的「愛、和平與希望」音樂會與史料展，這是大華府地區台僑為紀念二二八所舉辦的系列活動的第一場。

會後被媒體問到對吳釗燮出任外交部長的看法時，高碩泰說，駐美代表處作為政府團隊的一部分，當然希望能進一步加強台美關係，拓展台美空間，這是一個非常好的安排，國安外交決策的調整也是為了這方面的考量跟正向的思考，「我們覺得非常樂觀跟有信心」。

對於有人批評僑教中心出借給台僑舉辦紀念二二八這類的「政治活動」並不妥當，高碩泰說，今天這種音樂會的表達方式讓大家思考中華民國台灣跟它的過去、當下跟未來的連結，是非常有意義的，使用僑教中心來辦理類似展覽和音樂會有重要的教育性和文化性意涵。

今天以「愛」為主題的音樂會除了華府台灣基督教長老會聖歌隊獻詩、華府台灣合唱團演唱蕭泰然的「出外人」與「愛與希望」，還有許多台灣留美的年輕音樂家參與演出，例如知名鋼琴家陳孜怡的獨奏、陳正倫二胡演奏的「思鄉」，以及蔡懷恩以長號吹奏「阮不知啦」。

第二階段「和平篇：認識二二八文史特展」，將從 2月27日至3月11日，在華府僑教中心舉辦。第三階段「希望篇：迎向希望演唱會」，預定3月3日在華府僑教中心舉辦，希望藉年輕樂團及合唱團充滿活力的歌曲，帶著台灣人走出228的悲情訴求，邁向族群共榮、迎向希望與光明。

大華府地區台僑今天以「愛、和平與希望」音樂會方式紀念二二八。（記者曹郁芬攝）