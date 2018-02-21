新春小確幸！鄭文燦三招鼓勵同仁

2018-02-21 14:34

［記者許倬勛／桃園報導］今天是大年初六開工日，桃園市政府在一樓川堂舉行新春團拜，市長鄭文燦代表簽署「健康樂活」宣言，提醒公務員認真服務市民之餘也要注重身體健康，他更宣布3項「小確幸」政策：補助公務員進修學費5成、臨時人員調薪3%且區分薪資12級，以及續補助2500名清潔隊員國民旅遊卡。

鄭文燦說，約聘人員沒有升遷制度，不論資歷長短都無法調薪，因此市府將建立臨時人員12級制度。人事處表示，此項政策將於3月1日生效，本年度考核後，預計明年1月1日起有一半以上臨時人員可獲加薪晉升。

鄭文燦表示，清潔人員工作勞苦，市府重視2500名清潔隊員的權益，自今年1月1日起繼續編列清潔隊員國民旅遊卡休假補助費用。另，自106年學年度第2學期起，公務人員可請領5成費用補助，鼓勵在職進修。

鄭文燦上午前往蘆竹福隆巖、八德廣行宮、桃園清水巖的參拜行程後，馬不停蹄趕回市府與各局處員工齊聚一堂，互道吉祥話賀年，今年新春團拜邀請民政局鍾雅靜、社會局劉彥伶、地政局李黛安、環保局簡嘉凌、消防局劉闊融、體育局宋文傑6人擔任健康大使，手持「聰明吃、健康動」拼圖，鼓勵大家規律運動、健康飲食。鄭文燦開玩笑說，自己是全市府最需要落實的人，也引來哄堂大笑。