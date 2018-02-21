初六開工信心喊話 賴揆：今年咱要讓台灣經濟更好更有力

2018-02-21 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天是大年初六開工日，也是年後首個上班日，行政院長賴清德上午也在臉書PO文向全民信心喊話，「延續去年經濟成長的勢頭，今年咱要讓台灣經濟更好更有力」。

「台灣，開工！」賴清德表示，今天是春節後的第一個上班日，百工百業裡、勤奮的台灣人民們，大家一起上工為前途打拚！也期盼延續去年經濟成長的勢頭，今年咱要讓台灣經濟更好更有力。

賴清德也透露，今年行政院的目標為「安居樂業、生生不息、均衡台灣」，強調行政院全體同仁會以此為目標持續努力。