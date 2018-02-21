蔡英文：台灣經濟表現亮眼 歡迎台商回鄉投資

總統蔡英文21日出席大陸台商春節聯誼活動，致詞時表示歡迎台商回台灣投資。（記者廖振輝攝）

2018-02-21 12:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會、陸委會與經濟部今天在台北圓山飯店舉辦台商春節聯誼活動，蔡英文致詞時表示，很欣慰聽到有一些台商朋友決定返台投資，在台灣發展包括電子支付、製鞋、五金、以及長照等各式各樣的產品和服務。歡迎大家回來台灣投資，只要有心為家鄉奉獻，我們都張開雙臂，歡迎各位回家，加入拚經濟的行列，大家一起來努力。

蔡英文表示，2018年是台灣經濟全面提升的關鍵一年。從前年520以來，政府全力以赴，打破多年來國內經濟的沉悶及停滯，努力已有初步成效，經濟成長率已連續兩年成長超過預期，去年出口總額是歷年的次高，失業率創下17年來的最低點，農曆年前股市在萬點以上封關，這是歷史上的第二次。

蔡英文指出，台商朋友非常關心台灣整體經濟的發展，在中國大陸的許多台商企業正面臨幾十年來，最大的挑戰。她保證，無論台商有意在對岸轉型升級，或前往新南向國家發展，或是回到台灣投資發展，只要政府能力範圍所及，都願意提供必要的協助、輔助、輔導及服務。

蔡英文說，許多台商有強烈的意願回到家鄉來「做伙打拚」，國內市場充滿投資機會，「五加二產業創新」就是未來產業新趨勢，不管在物聯網、生技醫藥、綠能科技、智慧機械，或國防產業，現在都有很多全新的、高附加價值的產業投資機會。

蔡英文強調，政府透過鬆綁法規、鼓勵創新等方式，創造更好的發展環境。例如：修正《產業創新條例》，讓創新資本能夠有更多彈性空間；修改《科學技術基本法》，讓產學間能有更密切的合作；其他包括延攬人才、修改《公司法》，解決五缺問題，以及推動整體的稅制改革等等，都是要打造一個更加適合產業發展的經濟環境。

蔡英文說，政府不只歡迎大家回來投資，也一定會在土地、技術及法令等各層面上，給予協助，讓投資順利進行。她會要請海基會持續關注台商回台投資的需要，並請相關部會全力支持，務必要做到讓每一個有意願、有需求返鄉投資的台商，都能感受到政府的誠意和盡力協助。台灣不只是各位永遠的家，也是在對岸所有台商最有力的後盾。

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