是否跟柯Ｐ合作 綠營高層耍神秘說...

民進黨中央黨部今天開工，秘書長洪耀福到各部門發開工紅包。（記者蘇芳禾攝）

2018-02-21 12:19

〔記者蘇芳禾／台北報導〕今天是大年初六，各地都是開工鞭炮聲，民進黨秘書長洪耀福也到各部門發開工紅包，勉勵黨工們要加緊準備選舉。被問到台北市選情，洪耀福回應，政治有很多可能性，不要一直拘泥於跟柯文哲合作的邏輯跳不出來。但被問到還有什麼可能模式？洪耀福則笑說「當然不能跟你們講啊」。

今年年底即將進行地方選舉，洪耀福一邊發紅包給黨工，一邊也向媒體表示，今年是選舉年，對黨工來說是會很辛苦的一年，民進黨會加緊準備，把該做得事情做好，但最重要還是希望台灣越來越好，能夠長治久安。據透露，開工紅包的金額是每人一千元。

談到台北市選情，洪耀福說，姚文智很認真，一直積極提自己的政見，想法也很進步，對台北整體發展是有建設性的。

至於柯文哲之前談到與綠營合作，是「兩害相權取其輕」，洪耀福今天也首度回應，說應該是兩「利」相權取其重，不是兩害相權取其輕。政治有很多可能性，不要一直拘泥於跟柯文哲合作的邏輯跳不出來，政治要有想像力，也可以創造新模式，之前也曾經有「在野大聯盟」的模式。

但被問到還有什麼可能模式？洪耀福則笑說「當然不能跟你們講啊」。

洪耀福說，宜蘭的提名，會依照黨的規定辦理，現在綠委陳歐珀是單一候選人，照規定會送中執會，中執會通過後就會予以提名。

至於新北市，洪耀福說，現在還是鼓勵年輕的立委像吳秉叡等能繼續努力，把自己的支持度、接受度提高，再來看後續怎麼處理。

相關影音