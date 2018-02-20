大華府紀念228 今年主題「愛、和平與希望」

大華府今年紀念228事件，主題將是「愛、和平與希望」。圖為2017年台北舉辦228事件70週年中樞紀念儀式後，民眾在紀念碑前獻花，向罹難者致意。（資料照）

2018-02-20 10:02

【駐美特派員曹郁芬／華府十九日報導】旅居大華府地區的台僑為紀念228事件71週年，將於2月25日起，舉辦連續兩週的「大華府地區228紀念系列活動」。主辦單位今年以「愛、和平與希望」為主題，希望打破紀念二二八是「政治活動」而讓人不敢或不願參與的刻板印象。以前瞻的態度共同面對這段哀痛的歷史。

這次紀念活動將以「愛」、「和平」與「希望」三個不同的單元進行，由華府台灣同鄉會、巴爾的摩台灣同鄉會、華府台灣文化中心、華府台灣基督長老教會、台灣人青少年才藝基金會、台灣人公共事務會FAPA華府分會、台美專業協會DC分會及北美台灣人教授協會聯合主辦，駐美國台北經濟文化代表處、僑委會華府僑教中心及國立臺灣歷史博物館協辦。

首先登場的是「愛篇：二二八紀念音樂會及文史特展」，預定2月25在馬里蘭州的華府台灣基督長老教會舉辦。第二階段「和平篇：認識二二八文史特展」，將從 2月27日至3月11日，在華府僑教中心舉辦。第三階段「希望篇：迎向希望演唱會」，預定3月3日在華府僑教中心舉辦，希望藉年輕樂團及合唱團充滿活力的歌曲，帶著台灣人走出228的悲情訴求，邁向族群共榮、迎向希望與光明。