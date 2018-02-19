日本台僑新年會 姚文智跨海推銷參選理念

蔡英文總統賀電，期望台僑攜手深化台日永續邦誼。（記者林翠儀攝）

2018-02-19 01:03

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕由日本台灣人團體組成的「全日本台灣連合會」（簡稱全台連）18日在東京都內的飯店舉辦台僑新年會，宣布爭取民進黨台北市長提名的立委姚文智到場發表參選「首都市長」的願景，他並半開玩笑地說要將中正紀念堂改設為菜市場，贏得台僑們的熱烈掌聲。

全台連在去年6月成立，結合日本17個既有的台灣人團體，今年首次舉辦台僑農曆新年會，超過200名各界台僑參加，全台連邀請立委姚文智、立委林靜儀到場演講，駐日代表謝長廷、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明及眾議員山口泰明等人到場祝賀，蔡英文總統也捎來賀電，期望台僑攜手深化台日永續邦誼。

姚文智因為宣布參選台北市長，今天也成為會場的焦點人物，他以「翻轉台北，國家首都」做為競選口號，姚文智表示，台北應定位為台灣的國家首都，和世界其他首都的互動，對於台北沒有和日本任何都市締交姊妹市讓他覺得很吃驚。

民進黨的初選機制尚未出爐，近期又傳出將提名「黑馬」參選，但日前台灣世代智庫公布民調，綠營支持者有66.5%支持姚文智，這也讓他信心大增，表示將在這段「準初選」期間好好說明自己的理念，用「國家首都」概念來凝聚綠營的中心主張。

姚文智也在演講中提到對首都風貌的看法，他主張將中正紀念堂改設為菜市場，做為南門市場搬遷地點，一次可以省下2億7千萬元的臨時市場設置費，大家在銅像下買菜賣菜一定是世界性的新聞，向世界宣告台灣自此告別威權。

謝長廷在致辭時也不忘誇獎「子弟兵」，他提到25年前競選高雄市長時姚文智曾全力助選，現在在台下看他演講讓他感慨萬千，因為他現在身為外交官說話四平八穩但沒有內容和理想，姚文智的演講充滿的理想讓他很感動。