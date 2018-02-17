蔡英文新竹發紅包 數千人來排隊

總統蔡英文在前新竹縣長鄭永金、民進黨發言人暨客家部主任鄭朝方父子等人陪同下，今天下午2點抵達竹東鎮惠昌宮，受到熱情鄉親夾道歡迎，爭相握手。（記者廖雪茹攝）

2018-02-17 17:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕馬不停蹄走春拜年的總統蔡英文，今天下午來到新竹，先、後前往竹縣竹東鎮惠昌宮與竹市香山財神廟參拜。許多鄉親得知總統要來發送狗年新春福袋，攜家帶眷提早到場排隊，看見總統更是興奮地大喊「總統好」，增添廟宇新春的熱鬧氣氛。

蔡英文先在前新竹縣長鄭永金、民進黨發言人暨客家部主任鄭朝方父子、前新竹縣長林光華、前立委彭紹瑾、張學舜等人陪同下，下午2點抵達竹東市區的惠昌宮，受到熱情鄉親夾道歡迎，爭相握手。蔡英文先與鄉親親切地寒暄、恭賀新喜之後，入廟擔任主祭官上香、獻果，祈求風調雨順、國泰民安，隨即在廟前發送紅包福袋。

許多竹東鄉親得知消息，提早吃飯，中午12點就趕到廟前排隊，扶老攜幼，人龍延著東寧路一路排到竹東警分局前，廟方粗估現場超過兩千人，讓原本就車水馬龍的竹東市區，更加熱鬧非凡。

鄭朝方說，因本身是竹東人，特別邀請蔡總統初二來到家鄉，與鄉親父老拜年，分享新年的喜氣。

緊接著下午3點許，總統車隊南下抵達香山財神廟，同樣已有大批民眾在廟前排隊，爭相大喊「總統好」、「總統新年快樂！」蔡英文在新竹市長林智堅、立委柯建銘、國策顧問黃銘得、香山財神廟主委黃健榮及多名市議員等地方人士陪同下，行五獻禮、三敬禮，隨後並致贈「民生溥澤」匾額給廟方。

蔡英文和林智堅站在廟前發送福袋，大排長龍的民眾一次拿到總統和市長親贈的福袋，開心之情溢於言表；其中，第一個領到總統紅包的市民曾先生，不到中午12點就到場等候。

林智堅特別感謝蔡英文總統對於新竹市建設發展的支持，他說，在中央、地方協力下，2018將是新竹市「蛻變的一年」！總統也特別在初二來到新竹財神廟參拜祈福，與大家分享新春喜氣。

總統府今年發送「幸福共好」一元紅包福袋，以紅色搭配金色象徵喜慶，展現狗年興旺意涵，福袋折疊成三角型固定後，還可創意改製成桌燈、小夜燈或燈籠，受到民眾熱烈迴響。

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