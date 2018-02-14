民進黨民調：76.5％滿意政府救災表現 蔡總統支持度50.6％

民進黨今公布「花蓮地震救災滿意度民調」，民眾對總統蔡英文的支持度，以及對蔡英文近期表現滿意度，都達到5成。圖為蔡英文8日赴花蓮體育館安置所探視災民。（資料照）

2018-02-14 11:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今公布「花蓮地震救災滿意度民調」，民進黨發言人Kolas Yotaka指出，民調顯示，有76.5％民眾滿意政府此次花蓮救災表現，不滿意僅12.5％。調查也顯示，民眾對總統蔡英文的支持度，以及對蔡英文近期表現滿意度，都達到5成。

Kolas Yotaka指出，民眾對政府救災滿意度，在政黨傾向上，泛藍民眾滿意超過7成、泛綠滿意更達8成5；從地區來看，民進黨過去在基宜花東澎地區，滿意度上相對弱勢，但在此次調查，基宜花東澎地區民眾的滿意度也高達8成。

Kolas Yotaka指出，年齡層部分，20至29歲滿意政府救災表現比例最高，達86.2％，此次網路傳播及社群運用非常重要，也顯見年輕族群不斷傳遞政府救災的成效；調查也就族群進行分析，各族群對政府救災滿意度，則為6成7到7成8不等。

此次民調同時對蔡英文支持度與滿意度做了調查，顯示民眾支持蔡英文達50.6％、不支持41.1％；民眾滿意蔡英文最近表現者，有50.4％，不滿意42.9％。

Kolas Yotaka表示，民進黨對地震過後失去生命的民眾和家屬表達慰問，也希望災後重建儘速完成，「過年前後失去家園，我們都感同身受。」在國難後，民眾對政府的信心，是政府繼續推進的希望。

本次調查由民進黨中央黨部民調中心負責問卷編制、抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2018年2月12日至13日兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本811人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負3.4個百分點，並進行性別、年齡及戶籍加權，以符合母體結構。

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