柯P出訪筆記波蘭篇出爐！ 這張照片卻讓鄉民歪樓...

台北市長柯文哲的臉書粉專，日前貼出參訪荷蘭的心得報告，深獲網友好評。波蘭篇出訪筆記，也於台灣時間今天中午出爐，再度引起話題。（圖擷取自臉書粉專「柯文哲」）

2018-02-05 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲的臉書粉專，日前貼出參訪荷蘭的心得報告，深獲網友好評，盛讚「這才是真考察」。「趴兔」（Part II）波蘭篇的出訪筆記，也於台灣時間今天中午出爐。

柯文哲表示，「波蘭是一個有歷史底蘊的國家，每一棟古老建築的背後，都經歷了或多或少的歷史」，並稱該國與台灣相似，存在許多歷史包袱，二戰時雖被德國、蘇聯強占，接著又遇上共產黨獨裁統治數10年，「但他們依然挺過來，重建被戰爭摧毀的舊城區，以正面態度面對過去的歷史」。

柯文哲舉例，下榻飯店對面，便是華沙市著名地標「科學文化宮」，是當年蘇聯占領時，史達林自稱贈予波蘭的禮物，但波蘭人並不領情，甚至感到厭惡，「認為這代表著他們數百年來總是被強權支配的象徵」。柯指出，該國走向民主化後，開始對拆遷與否產生歧見，然而「經過許多年的討論，它現在還在那裡」。

柯文哲感嘆，「也許波蘭的政策不一定適合台灣，但他們和平面對過去，展望未來的姿態，值得我們深思」。柯的一席話，引發網友留言討論，「歷史可以原諒，不可以遺忘，別再重複錯誤，才是重點」、「好的優點可以採用，不好的就當作借鏡」、「建議中正紀念堂可以不拆，但園區必須設二二八及白色恐怖受難者紀念碑」、「柯市長辛苦、加油」。

另有網友「歪樓」幽默回應、大玩時事梗，「市長太帥」、「（照片）有點像石內卜（都發局長林洲民）與哈利波特（柯）」、「柯P旁邊男人好帥，像藝術家」、「旅行柯P」、「小學生作文」。