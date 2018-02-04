軍人年改樓地板擬提高 八百壯士不買單

2018-02-04 13:15

〔記者林良昇／台北報導〕國防部官員透露軍人年改草案，將月退俸「樓地板」從3萬2160元將提高為3萬7850元，在立法院持續抗爭的「八百壯士」不買單，揚言持續抗爭，退將胡筑生則強調，軍人的是退休金而非年金，退休金本就不該有樓地板，政府說要提高樓地板，但仍離貧窮線相當近。

全國公教軍警暨退休人員聯合總會今舉行會員大會，對於軍人年改「樓地板」提高的消息，八百壯士發言人、退將吳斯懷批評，公教年金「樓地板」的設計思維嚴重錯誤，是均貧著眼，用共體時艱口號，擺脫政府無能，經濟不景氣的包袱。

吳斯懷質疑，為國捐軀也有樓地板嗎？年改會把軍人年金所謂的「樓地板」提高一點，表象上認同軍人職業特殊性，但蔡政府犯嚴重錯誤，作戰時軍人在戰場上準備為國捐軀時，會不會跟國家算計，為國家犧牲生命只值3萬7850元，超出這個額度國家就會砍掉，階級越高砍的越多。全世界沒有一個國家用這種方式對待軍人。

吳斯懷批評，沒有誠信的政府，軍隊不會效忠，與軍人斤斤計較薪俸的政府，戰時能期待軍人含笑為國犧牲嗎？用溯及既往違憲違法的手段，把退伍軍人羞辱糟蹋到這種程度，現役軍人看到他們的明天，軍心能不渙散嗎？沒有信心的軍隊如何發揮戰力保衛國家。

吳斯懷說，年改會執行長林萬億公開承諾軍人版本送出國防部前必須與他們溝通協調。但他們幾位退伍軍人代表至今沒有任何單位溝通過，政府用媒體放話的老招式，企圖強闖過關，用一個惡質假象樓地板，欺騙人民。

吳斯懷表示，八百壯士街頭埋鍋造飯近一年，蔡政府不要輕忽他們凝聚的向心力與行動力，他們一再忍讓，沒有得到相對的回應，如果政府公然背信，一意孤行，不遵守承諾與他們坦誠溝通，拒馬圍城、如影隨形將會成為街頭的新常態，把退伍軍人逼到牆角，所有後果政府必須承擔。

退將胡筑生今受訪時則說，是退休金不是年金，不該有「樓地板」，也不能只看「樓地板」一項就評定好壞；「樓地板」提高確實比公務人員好，但仍離貧窮線相當近，還是不合理，他們仍堅持信賴保護原則和法律不朔及既往原則。