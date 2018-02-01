中方指我影響交流 陸委會駁斥細數對岸不當行為

2018-02-01 17:29

〔記者施曉光／台北報導〕陸委會主委張小月日前表示政府今年度重點工作之一是健全兩岸法制等防衛機制，避免中共特殊統戰或政治目的，昨遭中國國台辦批評是拿兩岸交流開刀，升高兩岸對抗，陸委會副主委邱垂正今日嚴正駁斥並指控對岸藉由影響特定政治團體或黑道勢力破壞台灣社會秩序，以及不當拉攏台灣青少年及村里人員赴陸旅遊、就學、就業。

邱垂正強調，政府對於上述中國各種非正常兩岸交流作為的樣態，都已有所掌握，並將對於一些可能危害台灣人民福祉，破壞兩岸正常交流秩序的活動，努力檢視現行法規，並進一步強化法制基礎。

邱垂正指出，自從前年五二○以來，中國大陸有關方面除假藉兩岸交流之名，進行矮化並更改我國立大學校名，刻意操作、迴避我綠色執政縣市交流，還企圖激化台灣內部藍、綠對立，利用台灣民主自由體制，影響特定政治團體或黑道勢力破壞社會秩序，甚至刻意進入各級學校、地方基層，以低價或免費旅遊為誘因，吸引青少年及村里人員赴陸旅遊、就學、就業，進行不當拉攏，這些絕非正常交流的樣態。

邱垂正表示，為了維護台灣的民主體制，陸委會今年將針對兩岸人民關係條例以及相關法規進行檢討，並檢視政府相關管理作為，強化兩岸人流安全管理，對於可能傷害國家主權、違害人民福祉，傷害台灣自由民主社會的不當行為，予以事前預防，但也會對於正常交流持續檢討開放，便利人員往來。

邱垂正還指出，過去1年8個月來，我方總共核准中國各省及直轄市150團組團來台交流，省級以下各級台辦以及外圍組織相關團體更是數倍於這個數量，反觀我陸委會、海基會赴陸情況，不但無法組團，只能隨團，而且層級之低且次數之少，都呈現不對等的情形。

他並說，有關兩岸學者交流部分，中國對於台灣涉及兩岸學者赴陸，都會貼上藍、綠標籤，使台灣學者無法與對岸進行正常學術交流，反觀中國學者來台，雖然人數已有減少，但沒有一位因為批評台灣兩岸政策而未獲准入境，由上述例子可以證明我方積極維護兩岸交流，「公道自在人心，不能混淆視聽。」