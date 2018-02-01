柯P訪歐寫「心得報告」 網友讚：這才是真正在考察！

臉書粉專「柯文哲」今貼出柯造訪首站荷蘭的558字「出訪筆記」，網友大讚「文哲好棒棒」。（圖擷取自臉書粉專「柯文哲」）

2018-02-01 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲的訪歐行程（荷比波土），目前已來到比利時。臉書粉專「柯文哲」也貼出柯造訪首站荷蘭的558字「出訪筆記」，紀錄團隊在該國「看了很多，也學到很多」，並點出4大收穫，網友大讚「這才是真的心得報告」！

柯文哲表示，荷蘭人口、土地、經濟狀況與台相近，「但科技和觀念就領先一些」。柯舉例，荷蘭積極發展「循環經濟」，將廢棄物、雨水、廚餘、舊衣再生利用，建材也使用可拆、可回收材料，資源更為有限的台灣，可多作參考，並「考慮運用在我們的公共住宅建設之上」。

柯文哲指出，荷蘭盛行的自行車文化，讓他發覺，那是從小開始培養，加上政府耗費逾40年，建置完成自行車系統的成果。柯認為，「顯然過去我們希望兩到三年內，讓台北的自行車系統可以達標的戰略是錯誤的，回去應該要好好思考重訂計畫」，而非幻想一步登天。

柯文哲提到，荷蘭新創產業，也是交流重點，「我們跟當地的多個團隊簽署MOU，希望他們把台北當成進軍華人市場的第一站」；為減少繁瑣作業程序，「我們會提供一站式的服務，讓他們更願意來台北投資開公司」。

柯文哲說，荷蘭東部烏特勒支（Utrecht）市政廳簡潔明亮，有如美術館、咖啡廳，讓他「驚豔」不已，「未來市府大樓對民眾開放的幾個樓層，應該可以找年輕的團隊重新設計規劃，把公共空間弄得更有質感」。

柯文哲也在文末，向「荷蘭的熱情款待」表達感謝，承諾會「重視這趟荷蘭之旅的收穫與成果」，期盼雙方未來能深化交流。

網友則於底下留言，「柯市長辛苦了」、「這才是真正的考察」、「最用心的市長」、「用生命來推動市政的政治典範」、「文哲好棒棒」、「覺得充滿希望」。