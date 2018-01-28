兩岸關係如何主張 吳敦義：35個字能表達

國民黨主席吳敦義今到彰化市為國民黨縣長提名參選人王惠美加油打氣。（記者張聰秋攝）

2018-01-28 17:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨主席吳敦義今前往彰化為國民黨彰化縣長參選人王惠美加油打氣時，表明國民黨要先贏了2018地方選舉，2020就有重返執政的機會，當國民黨重返執政，35個字就能表達對兩岸關係的主張和看法，他說，35個字就是「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義雙方同意用口頭聲明方式各自表述。」

國民黨彰化縣黨部小組長授證暨團結誓師大會，今天下午在彰化市忠孝國小禮堂舉行，吳敦義致詞時指出，國民黨希望第1波提名縣市長參選人選，包括彰化縣在內，都能多嬴幾個縣市，如此一來2020年國民黨才有重返執政的機會，國民黨若能重新拿回執政權，會努力兌現4項承諾，也就是重建廉能有效率的議會、再造繁榮均富的經濟、重建公益和諧的社會，以及永續和平穩定的兩岸關係。

如何維持兩岸和諧？吳敦義引用美國大學學者教授的研究調查報告，民調70%民眾支持92共識、一中各表，他說，兩岸和諧的基準在於維持92共識、一中各表，而92共識就是1992年和1993年雙方達成的共識，也就是「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義雙方同意用口頭聲明方式各自表述。」當年中國充分尊重並接受台灣對於一個中國各自表述的論述。