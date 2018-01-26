官網撤國旗爭議 美國務院：台灣是重要夥伴、持續支持

美國務院發言人諾爾特說台灣是重要夥伴，但未承諾恢復網站上的台灣國旗。（記者曹郁芬攝）

2018-01-26 07:01

〔駐美特派員曹郁芬／華府25日報導〕針對美國國務院和貿易代表署網站撤除中華民國國旗一事，美國國務院發言人諾爾特今天說，「我們認為台灣是個重要夥伴，一個成功的民主故事，也是對世界有益的一股力量，台灣與我們有共享價值，贏得我們的尊重，繼續享有美國的強力支持。」

諾爾特是在外籍記者中心回答台灣媒體詢問時做了上述表示。她重申，美國的對台政策沒有改變，美國仍信守基於三公報和台灣關係法的一個中國政策，不過她未解釋，美國政府為什麼把這些網站的旗撤下，也未承諾會把國旗圖案放回去。

談到美中關係時，她說，美國並不尋求和中國變成對手關係，但美國會指認出中國那些會損及印太區，建立在法規基礎上的世界秩序。

至於中國國家習近平日前與川普總統在通話時，希望美中再就去年建立的四個高層對話進行溝通，諾爾特說，去年的戰略對話是成功的，她不知道今年是否還會進行另一輪的戰略對話

諾爾特在回答問題前也主動發表一段聲明，表示美國支持並保障全球的新聞自由，美國持續就各國迫害新聞自由的事件進行交涉。她說，美國多次向緬甸政府的高層官員提出無條件、立即釋放兩位被控違反國家機密法的路透社記者的要求。

她說，美國也要求中國解除對美國媒體的網路封鎖，解除對媒體記者執行採訪工作的限制，讓全中國人的在免於恐懼的情況下自由表達意見。