監獄關有罪的人？柯文哲：那趙藤雄怎麼會在外面？

今晚台北市長柯文哲親自到場參與「台北市環保青年冬令研習營」，演講期間提到「監獄關是否關有罪的人？」柯直言，「那趙藤雄怎麼會在外面？」語畢現場笑聲不斷。 （記者周彥妤攝）

2018-01-25 21:31

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市環境保護局今、明於捷運北投機廠舉辦「台北市環保青年冬令研習營」，共有來自29所大學、計89名大學生參與，今晚市長柯文哲親自到場，一到場就贏得學生歡聲雷動、紛紛拿起手機拍照，演講期間提到「監獄關是否關有罪的人？」柯突然接下一句：「那趙藤雄怎麼會在外面？」語畢引來現場一片笑聲。

會中，提到政府是否可信？柯先說，這麼多媒體在這，他都不敢講；至於司法是否公平？柯說，司法如果公平，他就不會當台北市長，特別只要想起自己MG149的案子。而監獄是否關有罪的人？柯直言，「如果監獄是關有罪的人，那趙藤雄怎麼會在外面？」

至於日前放煙火，遭外界批判等同製造空污，柯再次強調，空污不是一天不放煙火就能解決，隨後又遙望後方一字排開的攝影機，「看到那一排（指媒體），就講不出話來」。

柯也提到，他發現各縣市政府很喜歡放煙火，就像「夢想家」花掉兩億元，後來發現「放一放就沒有了，怎麼查？」又引起學生一陣笑聲。

至於年金改革議題，柯說，年金改革在法律上不對，因為違背不溯及既往原則，但他支持改革，更認為20年前就該做，不是現在才該處理；他提到，「我有跟民進黨講，你們要小心，我取消重陽敬老金，民調掉了15%」，這將是今年選舉民進黨的要害，現在民調下降不會太明顯，「到時那群人領不到錢，就會掉下來」。

談到各縣市舉債問題，柯依舊自信滿滿，數度稱自己任職市長期間，3年還債420億元，不像其他縣市舉債連連，而訣竅正是他什麼壞事都不做；他舉例，如警衛人力、報章雜誌、中堂輓聯、加班費不發給而改以補休，也不坐商務艙，省去不必要的花費，便能累下龐大金錢。

提到力推的「酷課雲」政策，柯文哲強調目的是為教育均等，但也不諱言，台灣貧富差距日益擴大，更指貧窮世襲，窮人沒有翻身機會，「三級貧戶出身當總統，陳水扁是第一個也是最後一個」。

而連年編列高額的第二預備金又被外界質疑執行率不佳，柯解釋，他一年用不到7億元，錢不是給了就要花完，「所以這次議員刪到9億多，我就沒有意見，反正也用不到這麼多。」

再提到活動主題環保議題，柯文哲表示，不希望大家每天「認真製造垃圾」，焚燒排放污染，肺癌又找上門，所以要從源頭做起，呼籲在場大學生回校園倡議，落實環保行動。