回擊段宜康 柯P：狗咬你，要咬回去嗎？

2018-01-24 12:00

〔記者周彥妤／台北報導〕針對近日掀起的「台灣價值」爭論，民進黨立委段宜康昨於臉書批判台北市長柯文哲「兩岸一家親」主張，段說，按柯的邏輯，應會肯定希特勒。柯今受訪回應，「如果巷子口，有狗衝出來咬你一口，你怎麼辦？難道也衝上去咬那隻狗嗎？」記者再問，是暗諷段是狗嗎？柯僅笑說，「你哪一台的？」

被暗諷為狗 段宜康：這種水準，我就不回應了

對於柯文哲暗諷為狗，段宜康中午在臉書PO文表示，「這種水準，我就不回應了。」請媒體朋友別再找他。

柯文哲今出席行程接受媒體聯訪，有記者問，你的「台灣價值」是什麼？柯說，對台北市長來說，市民生活快樂、口袋有錢，就是市長要做的事。他強調，自己昨天講得很清楚，台灣社會放眼亞洲，具民主、自由、多元、開放，另一個是環保、人權、法治，雖然不是很好，但相對其他國家還不錯，對他而言，把普世價值實現，就是自己現階段的台灣價值。

記者再追問，總統提的是兩岸關係的台灣價值，還有兩岸關係的連結。柯說，民主、自由、多元、開放，這也是台灣社會進步性或獨特性的表現，自己做得好，就能凸顯跟人家的不同。

另有記者問，段宜康指柯的台灣價值是認同希特勒。柯聞後，先是沉默一陣，隨後又說，「你在馬路上走，如果巷子口，有狗衝出來咬你一口，你怎麼辦？難道你也衝上去咬那隻狗嗎？不用吧？」記者回應，「你是暗諷他是狗嗎？」柯僅笑說，「你是哪一台的？」

對於近來「台灣價值」爭論，綠營不滿柯反問總統，指柯宛如在路上放小石頭。柯聞後表示，台灣社會最大亂源就是媒體，「你們這些記者很可愛，稿子回去寫一寫，標題一看我都嚇到，什麼回嗆總統，拜託，我只是平鋪直述，你們每天製造一個聳動標題，不管內容怎樣，問題是大部分人看看標題就血壓上升，加上綠營基層對柯文哲不滿，開始變成惡性循環」，本來台灣沒事，都是媒體把台灣搞得亂七八糟。

現場記者追問，「可是綠營了解你講的內容是什麼，感覺不舒服，不滿為什麼要反問總統的台灣價值？」柯說，自己已經講得很清楚，這是總統和市長高度不同，處理問題也不一樣，總統要處理國防外交、統獨兩岸，台北市長不用，高度不同，處理問題不同，所以每個人想法都不一樣。

記者再問，「民進黨的台灣價值跟你的台灣價值有落差嗎？」柯答，其實也差不多吧，不然哪個地方不一樣？至於是否與民進黨有合作空間？柯笑答，隨時都在合作。

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