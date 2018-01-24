美政府官網再撤我國旗 外交部：對美國非常失望

美國國務院領事事務局官網原在台灣頁面標有我國國旗，但近日更新後卻撤下國旗，目前僅見一白色長方框。（翻攝自美國領務局官網）

2018-01-24 11:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國貿易代表署（USTR）與領務局近日紛紛從官網上撤除我國國旗。外交部發言人李憲章今天表示，對美方作法「無法理解、無法接受、非常失望」，並已向美方表達嚴正關切。美國在台協會（AIT）發言人游詩雅（Sonia Urbom）僅重申「美國政策並未改變」，美國基於「台灣關係法」及「三個公報」的一中政策一如既往。

繼去年美國國務院官網於國情簡介頁面撤除我國旗後，美國國務院領事事務局官網原在台灣頁面標有我國國旗，但近日更新後也撤下我國旗，目前僅見一白色長方框。同時美國貿易代表署（USTR）官網發生同樣情形，原有中華民國國旗圖案的圓形圖樣，已消失不見。

李憲章今天表示，針對美國在官網上撤除我國旗一事，已多次逕洽美方，並對美方表達我方「無法理解」，沒辦法接受，並感到「非常失望」。李憲章並表示，外交部已向美方表達我方的嚴正關切。

李憲章說明，台美溝通過程中，美方多次強調「美台關係堅實友好」，也保證美國政府對台政策絕無改變，但我方認為，類似案件會影響我國民眾對當前台美關係現況的認知。

李憲章也提到，近年中國大陸持續使用銳實力，在國際組織和本屬自由開放的網際網路領域，持續對我打壓，他呼籲中國「這樣的作法完全無助於兩岸關係發展」。

對此美國在台協會發言人游詩雅（Sonia）重申「美國政策並未改變」，美國基於「台灣關係法」及「三個公報」的一中政策一如既往。（12:07更新）

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