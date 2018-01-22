澎湖年底五合一選舉 各黨插旗參選爆炸

2018-01-22 13:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖年底五合一選舉，除了百里侯之爭引發外界矚目外，各黨也紛紛抵澎插旗，包括澎湖青年陣線、時代力量等都推出縣議員候選人，呈現老幹新枝同堂競技的激烈戰況，而女性參選比例也提高及年齡層下降。

隨著藍營即將徵召前縣長賴峰偉回鍋參選，與現任縣長陳光復再次交鋒，雖然賴曾擊敗過陳光復，但今非昔比，民進黨擁有地方及中央執政優勢，加上賴還要面對同黨馬公市長葉竹林及前澎湖縣黨部主委鄭清發強力挑戰，分散藍營票源，在腹背受敵的情況下，藍營必須先完成整合才有勝算。

至於縣議員選舉，澎湖青年陣線率先提出人選，由前樹黨主席冼義哲以母雞帶小雞之姿，除自己挑戰馬公選區縣議員寶座外，並帶領幹部挑戰馬公市各選區代表；時代力量也跨海抵澎插旗，推出在澎湖老人之家擔任心理輔導員的蔡尚至參選，年齡有下降趨勢，民進黨澎湖縣黨部主委黃健忠、澎湖縣藝術家鄭美珠等人也有意投入選戰。

今年澎湖五合一選舉，旅外民眾返鄉投票成為重要指標，可能左右縣長單一選舉勝負結果，另外澎科大學生、外籍新娘及在澎湖工作的台灣人等票源，也是兵家必爭之地，各級選舉恐將呈現參選爆炸，在新人輩出搶攻票源、老將固守基本票倉情況下，最後誰能勝出都無法斷言，只能兄弟登山各自努力。