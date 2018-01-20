改善濁水溪揚塵 賴清德到雲林給「藥方」

2018-01-20 15:34

［記者黃淑莉／雲林報導］濁水溪揚塵去年情況惡化，引起各界關注，行政院長賴清德今天由雲林縣長李進勇、立委劉建國等人陪同，前往崙背濁水溪堤防視察。賴清德強調，行政院已成立濁水溪揚塵跨部會專案小組，他下鄉以行動力展現政府決心，也盼地方、農民協助。

賴清德等人視察地點，是去年揚塵最嚴重的地方，最遠可影響到虎尾地區，一行人在堤防上聽取水利署、環保署、農委會及經濟部等單位，提出濁水溪揚塵改善措施簡報，中央107年至109年規劃3年10億6000萬元改善，隨後走到高灘地防風林實地會勘。

行政院濁水溪揚塵跨部會專案小組召集人、政院委員吳澤成表示，濁水溪流域廣達1萬公頃，揚塵主要是上游土砂，有綠覆蓋、水覆蓋的地方都沒有揚塵問題，最大問題是沙洲、高灘地，也是防治重點，高灘地部分，縣府、公所及農民都要幫忙，稻草覆蓋只是暫時性，應該要補種雜林，沙洲部分現行是施作圍堤，研議是否抽砂疏浚。

賴清德指出，濁水溪揚塵問題嚴重，影響地方民眾生活，行政院成立跨部會方案小組，百年問題一定要解決，但不可能一次就能完成，要逐步來做，相關部會提出水覆蓋、綠覆蓋及其他覆蓋方法。

賴清德表示，濁水溪揚塵問題沒有國家力量幫忙不可能改善，這次下鄉就是以行動來展現政府支持整治的決心，揚塵整治是行政院跨部會列管的專案，但也要地方及民意代表幫忙，建議在地方成立中央、地方聯繫小組，大家一年一年來做，一年一年來改善。

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