到國外搞詐騙…又有台嫌被逮 外交部說話了

2018-01-19 21:44

〔記者彭琬馨／台北報導〕波蘭今天（19日）破獲一個詐騙集團，逮捕包含48名台嫌與2名波蘭人，歹徒一年得手約180萬歐元（約新台幣6370萬元） 。外交部表示，外館第一時間與相關機關取得聯繫，將盡速派人去探視，同時呼籲國人在海外應遵守當地法律，切勿從事不法行為。

外交部表示，駐處獲悉後，即於第一時間召開專案會議規劃後續因應作為，並與波蘭相關機關切取聯繫。外交部並指示駐處依相關處理原則，積極維護我國家尊嚴及國人權益，持續密注本案後續發展。