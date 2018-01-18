前行政院副院長杜紫軍：中國新政策衝擊台灣產業需要大家關心

2018-01-18 10:11

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫與政治大學經濟政策研究中心今日合辦「兩岸產業發展論壇」，前行政院副院長杜紫軍與會指出，中國最近推出「中國製造二０二五」等新政策，對台灣產業帶來衝擊，如何為台灣企業找到對策略，趨吉避凶很重要，但現在的民進黨政府一切以政治為考量，就更需要大家一起來關心產業發展問題。

前工研院主任杜紫宸則在書面資料中指出，中國紅色供應鏈持續擴大，兩岸貿易數字未來可能逐漸下滑，過去20年兩岸產業鏈垂直分工形態被打破，引導兩岸產業發展回到分工合作的良性規律刻不容緩，建議兩岸應該設立一個特別的「專家委員會」，研究所有的可能性。

杜紫宸並認為，在中國經營大型生產基地的台資企業，如何在「中國製造二０二五」的大旗下，與對岸本土大型生產供應鏈水乳交融，並被邀請參與「中國製造二０二五」，應列入兩岸產業合作優先議題的重中之重，否則10年後台商與陸商將成為互不接觸的兩個圓圈，不會再有合作互贏。

杜紫軍表示，台灣位在一個龐大，地理、文化又非常接近的經濟體旁邊，雙方共同成長、扶植很困難，而以中小企業為主的台灣經濟體，如何與如此龐大的經濟體合作就是重要課題，最近中國不斷推出包括「中國製造二０二五」等新政策，要產生一條龍的制度，對過去要做垂直分工的台灣產生衝擊。