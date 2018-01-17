高市長初選趙天麟盼整合 對手批：別再放話

民進黨高雄市長候選人趙天麟（左）受訪時一番協調整合說，引起林岱樺（右2）、管碧玲（左2）不滿。圖為民進黨高雄市長候選人去年11月底舉辦的首場電視辯論會。圖右為參選人陳其邁。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-01-17 13:39

〔記者彭琬馨／台北報導〕表態參選高雄市長的民進黨立委趙天麟，今接受媒體專訪時指出，民調領先的陳其邁是他唯一對手，其他包含管碧玲、林岱樺在內的參選者都是他合作整合的對象。遭點名的對手管碧玲今回應時痛批，吃人豆腐不會讓人喜歡；林岱樺則表示，趙天麟不斷操作放話的做法，令人無法苟同。

管碧玲今赴黨中央登記參選時回應表示，「新聞媒體看到的、用說的如果就是事實，那謊話說100遍就會變成真話？」她並強調，不要去操作這些事情；管碧玲說，公開喊話會被認為是吃豆腐，一個會吃別人豆腐的人，不會讓人家喜歡。

管碧玲指出，政治人物需要多磨練，趙天麟也需要多磨練。

另一被點名的林岱樺則表示，黨內協調必須在黨中央光明磊落進行，趙天麟不要想透過助理傳話、以密室協商方式黑箱進行，「這些手段都不是正道」；林岱樺並強調，這一年來自己的民調始終高於趙，這是真實民意，並非透過放話就可以扭曲。

林岱樺並規勸趙天麟，年輕世代政治工作者，不該放話中傷黨內同志選情，這是舊政治的手段，不是新政治該有的光明磊落。