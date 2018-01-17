稅改今協商 國民黨籲調整政院版

2018-01-17 11:45

〔記者林良昇／台北報導〕立法院臨時會今下午協商攸關稅改的「所得稅法部分條文修正草案」，國民黨團批評，行政院版本被外界批評為「富人稅改」，呼籲民進黨調整行政院版本，不要一意孤行，倉促審案。

根據國民黨團版本，綜所稅標準扣除額從9萬元提升至13萬元；薪資特別扣除額從12.8萬元提升至22萬元；身心障礙特別扣除額從12.8萬元提升至20萬元；幼兒學前教育特別扣除額從2.5萬元提升至12萬元

此外，國民黨團版本也新增學貸特別扣除額，畢業後5年內每年扣除2.5萬元。

所得稅部分，國民黨團版本認同財政部版本將營所稅稅率從17％提升為20％，未分配盈餘加徵營所稅由10％調降至5％，綜所稅最高稅率由45％調降至40％的方案；此外，新增中小企業仍適用17％營所稅稅率。

股利所得稅部分，國民黨團版本採股利所得課稅二擇一制，若選擇合併計稅，可扣抵稅額為股利乘20％（上限15萬元）約計算股利所得為75萬元；若選擇股利量能課稅，股利所得500萬元以下為26％稅率、超過500萬元為30％稅率、超過1000萬元為36％稅率；此外，外資股利所得調高單一稅率，由20％提升為22％。

國民黨團批評，財政部提出的稅改方案，一般民眾的減稅比率為20.46％，每人減稅金額僅11365元；富人減稅比率雖為10.12％，但每人減稅金額卻高達378萬元，是劫貧濟富的稅改。

國民黨團表示，黨團提出的稅改方案，不但維持中小企業營所稅稅率17％，還調高扣除額讓平民受益，並調高幼兒扣除額以減緩少子化；增訂學貸扣除額，減輕青年負擔；實施量能課稅，股利大戶採最高稅率。

國民黨團首席副書記長曾銘宗指出，扣除額有無加碼空間、股利所得分離課稅是否採分級累進制及中小企業營所稅是否維持17％，是此次稅改案的三大重點；國民黨團版本強調「全民共享」、「功在平民而非富人」的稅改，希望執政黨從善如流，不要「鐵板一塊」。

去年負責稅改案在財政委員會排審的國民黨召委費鴻泰表示，執政黨的稅改方案以「施平民小惠」為掩護，實際上卻「賜富人大利」，向資本家靠攏意圖明顯，若不加以修正、調整，貧富差距將更為擴大。