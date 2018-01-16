台南里鄰調整29日首波上路 專區查詢「秒讀秒懂」

2018-01-16 22:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市里鄰調整第一階段於1月29日正式實施，民政局官網建置「台南市里鄰編組及調整專區」，讓市民查詢自家里鄰有無變動，各區都有調整前與調整後的里圖，讓民眾「秒讀秒懂」了解里鄰調整目的。

台南縣市合併升格後首度大規模里鄰編組案，市政府於去年11月10日完成核定公告，由現行752里調整為649里，1萬4730鄰調整為9660鄰，配合戶政系統今年分兩階段實施，第一階段於1月29日正式實施，若牽涉里新的命名，將於4月30日實施。

全市68萬多筆門牌戶資訊化資料建置是龐大工程，民政局動員替代役與區里執行小組及里幹事整理與套圖，校正核對等細節前置作業，頗費人力與「眼力」，除了一張一張套印各家戶宣導單，里、鄰長挨家挨戶已發送外，局本部專案小組加上各區公所、戶政所，動員進行每筆資料的初、複審，幾乎乎天天加班。

承辦人員形容說，「眼睛看到快不行，人員累到要去掛眼科」；全市400百多名里幹事，平均每人要核對1600筆左右資料。

民政局說，民政局官網已架設「台南市里鄰編組及調整專區」，民眾只要輸入現行門牌號碼，就可查知新制實施後，自家里鄰有無變動及相關宣導。民政局說，這次里鄰整編，通訊地址不會更改，市民權益也不會受到影響，民眾上網若發現有誤之處，可直接向民政局反映。

民政局表示，台南因城鄉型態差異，所以因應不同的人口聚集、地緣歷史、區域發展性等進行里鄰整編，以達到統合跨域、合理分配資源、均衡基層人員服務能量，每年也節省市庫1至2億元預算。