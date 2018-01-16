9水利會串聯挺政府改革 將發表3同意3支持聲明

高雄農田水利會長呂文豪（中）表態支持政府推動水利會改制。（資料照）

2018-01-16 11:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農田水利會改制今藍綠對決，高雄等9個水利會串聯號召600人，將於今天下午1時集結農委會，發表3項同意3項支持聲明，強力支持政府改制農田水利會，不同意部份學者所提暫緩改制建議。

高雄、屏東、宜蘭、石門、新竹、苗栗、南投、彰化、嘉南等9個農田水利會今串聯，過半及灌溉面積達全國三分之二以上，號召會員及農民代表600人下午1時集結農委會，強烈表達支持農委會推動農田水利會改制，不同意部份學者所提暫緩改制建議。

高雄水利會會長呂文豪表示，大家將共同發表3項支持及3項同意聲明，支持政府改制升格農田水利會，擴大農田灌溉面積，提升國家糧食生產；支持政府賦予水利會公權力，辦理水資源管理和水質安全維護，提升國家糧食安全；支持政府挹注前曕計畫公務預算，降低農田水利灌溉排水溝渠漏水率。

呂文豪指出，3項同意是農委會保障現有水利會員工工作權益，維持現行職務等級與升遷制度的雙軌並存改制草案；同意農委會將農田水利會資產，仍繼續作農田水利事業使用、專款專用，政府持續以公務預算投資農田水利建設；同意農委會保留現有工作站與水利小組組織，維持現行運作方式，不因改制升格而消滅。