林靜儀：勞基法是勞工的刀 勞工要敢用

2018-01-12 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法修正案三讀通過，民進黨立委林靜儀今天（12日）受訪時表示，這次修法最重要的精神，是要讓勞工懂得使用《勞基法》這個工具，若勞工不敢跟老闆談，也不敢檢舉違法的老闆，那勞基法怎麼修都無法保護勞工。

《新頭殼》報導，林靜儀提到，這次修法引發很多反彈，但網路上出現許多錯誤百出的懶人包，她認為若勞工得到的都是錯誤資訊，要如何保護自己？不了解適用法條，如何與老闆協商？

林靜儀舉例，在輪班11小時到8小時的爭議上，包括護理界等多數企業都適用11小時，只有特定行業評估需求後，經主管機關同意、報請勞動部審核、再經過勞資協議這「三關卡」之後，才能放寬到8小時，而且是輪班工作換班時某一次的8小時。

對於勞基法罰則能否落實，林靜宜表示，這要透過勞檢和檢舉，但勞檢再怎麼鋪天蓋地，還是需要勞工主動檢舉。例如加班費換補休的爭議，要由勞工主動提出，協商補休的期限，若老闆不給就可以檢舉。勞工要是不敢跟老闆談，也不敢檢舉，那勞基法再怎麼修也無法保護勞工。

林靜儀提到確實存在惡劣、違法的老闆，不照勞基法的老闆，就算修完法也不會變成好人。她形容，「勞基法是勞工的刀」，而勞工要認識並懂得使用這個工具，如果面對老闆時「連這把刀長什麼樣子都不敢摸，拔出來看一下都不敢」，「我就算給你槍也沒有用了。」