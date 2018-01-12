農工並進！彰化國土規劃保護製造業、農業

2018-01-12 16:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕去年5月1日實施國土計畫法，明訂國土發展朝4大面向規劃，包括國土保育、海洋資源、農業發展、城鄉發展地區，其中，城鄉發展地區攸關「世界第1」的彰化縣傳統製造業的生存，為此，彰化縣政府今在彰化市福泰商務飯店舉辦「彰化縣國土空間發展策略研討會」，在農工並進發展的前提下，廣蒐產業界、環保團體和民眾的意見，希望取得交集和共識。

會議在彰化市福泰商務飯店舉行，包含政府官員、產官學界、地方人士和關心環保議題的公民團體、婦女團體等約150人參加，會中安排學者專家就彰化縣國土空間發展策略朝「農工和諧並進」，以及縣內農地未登記工廠和縣內傳統產業的城鄉發展策略，進行專題演講。

縣長魏明谷致詞指出，各方代表在會中提出的寶貴意見，縣府會納入日後規劃縣內國土的重要依據，期望在產業、環保和公民團體3方共有的交集下，規劃出能讓彰化縣農工和諧並進的大方向。

會中，學者專家指出，彰化縣的農耕面積6萬1799公頃，全台排名第6，花卉產值及種植面積全台居冠，而彰化縣橡膠製品及製造業全國排名第1，水五金更是彰化縣歷史性的傳統產業，共有600多家水五金工廠，年創造產值500多億元，彰化稱得上是台灣的農業大縣和工業大縣，兩者和諧共生共存，是官方努力追求的大原則。