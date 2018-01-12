北市自稱招商80億冠六都 王鴻薇批舊案充數

2018-01-12 13:07

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市財政局昨發布新聞稿，表示北市招商能力佳，民間投資80億元，並暗諷桃園市政府為六都招商墊底縣市，去年民間投資金額僅2175餘萬元。北市議員王鴻薇今早召開記者會表示，除內科之心外，財政局公布的全是舊案，且市府權利金僅30億元，財政局卻把「民間投資金額」一併計入，「那前市長郝龍斌時期，不是進帳好幾兆？」批財政局為柯文哲政績，將數字擦脂抹粉。

北市財政局昨發布「地方招商金額冷清清，台北一枝獨秀奪首魁」新聞稿，並公布促參已簽約案件獎勵金清冊表，六都北市招商居冠共計80億元，台中16億餘元、高雄有9億多元，新北則僅5190萬元，台南倒數第二為2330萬元，桃園則僅有2175萬元墊底。

財政局新聞稿並表示，全台民間投資金額大幅滑落剩135億元，而北市府相較過去2年，民間投資金額逆勢成長為80億元，占比高達60%。

不過，北市議員王鴻薇調閱資料後發現，郝龍斌時代招商權利金580億，財政部提出5大案有80億；柯任內僅內湖科技中心BOT案開發權利金超過1億元，財政局還把興建成本及其他支出計入「膨風」至67億元，諷柯市府這種算法，郝龍斌的招商民間投資已經數兆元之多了。

王更揭露，財政局拿南湖高中、士林運動中心與和平國小籃球館此3案當作招商成績，但過去從沒有市長拿來做招商成績，只有柯市府拿來濫芋充數；其中，南湖高中的OT案早在2009年就已經OT出去，柯P時代只是續約而已。

北市財政局長陳志銘也出席記者會澄清，該資料為財政部的統計數據，計算公式也由中央規定、並與各縣市一致，非刻意「灌水」。