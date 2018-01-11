直指「上天安排」 員山鄉長江永和變卦參選宜縣長

員山鄉長江永和，今在宜蘭運銷果菜合作社，正式宣布要參選下屆宜蘭縣長。（記者林敬倫攝）

2018-01-11 11:16

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長選情再添變數，民進黨籍，原先隸屬3鄉聯盟，共推冬山鄉長謝燦輝參選宜蘭縣長的員山鄉長江永和，今在宜蘭運銷果菜合作社正式宣布要參選下屆宜蘭縣長；他指出，參選是因為上天安排，宜蘭選情混亂，他要守護「民主聖地」，不讓宜蘭從綠地變藍天。

下屆宜蘭縣長民進黨候選人是誰遲遲無法敲定，原先有立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵及員山、三星及冬山3鄉聯盟共推的謝燦輝等3名人選要參加黨內初選，但縣黨部協商破局，宜蘭縣代理縣長陳金德上任後，外界揣測民進黨中央有意徵召陳金德出線，江聰淵退選，但陳歐珀與謝燦輝都不願退出初選，因此無法採用徵召方式推出人選。

相較於國民黨，民進黨黨內競爭激烈，如今又再添變數，原共推謝燦輝的江永和，爆出震撼彈，今在宜蘭運銷果菜合作社變卦宣布參選下屆宜蘭縣長，以「守護民主聖地，不讓民主聖地榮耀在宜蘭消失」為口號。

江永和說，民進黨宜蘭縣長選情一直不好，讓人非常擔心，為了不讓民主聖地在宜蘭消失，他才會決定參選，一定要守住民主聖地的榮耀。

江永和指出，已和3鄉聯盟的2名鄉長報備過，也溝通過，個人的名譽損失他不計較，重點是要讓民進黨贏得宜蘭縣長選舉，讓宜蘭縣變得更好。

江永和指出，這次選在宜蘭運銷果菜合作社宣布參選，是因為他19歲就在這裡工作，他是最了解基層的人，要讓所有民眾知道，最了解基層的人就是宜蘭縣長最好的人選。